Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Okulları kapsamında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi ile Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklarla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, dersleri yerinde inceleyerek öğrenciler ve eğitmenlerle sohbet etti.

Birbirinden Farklı Branşlarda Eğitim

İlk olarak Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Büyükgöz, burada gerçekleştirilen gitar, robotik kodlama, İngilizce, takı tasarım, ebru sanatı ve Enderun Çocuk Atölyeleri eğitimlerini takip etti. Sınıfları tek tek gezen Başkan Büyükgöz, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek ortaya koydukları eserler hakkında bilgi aldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, yaz tatilinin sadece dinlenme dönemi değil, aynı zamanda yeni beceriler kazanmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek öğrencilere başarılar diledi.

Spor Branşlarını da Yerinde İnceledi

Programın devamında Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksi'ne geçen Başkan Büyükgöz, burada devam eden yaz okulu faaliyetlerini de ziyaret etti. Okçuluk başta olmak üzere çeşitli spor branşlarında eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, antrenmanları izledi ve sporcularla sohbet etti.

Yaz okullarının çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, belediye olarak çocukların ve gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri imkanları artırmaya devam ettiklerini söyledi.

'Çocuklarımızın Gelişimine Katkı Sunmayı Sürdüreceğiz'

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Yaz okullarımız sayesinde çocuklarımız hem eğleniyor hem de yeni bilgiler ve beceriler kazanıyor. Sanattan spora, bilimden teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitim gören evlatlarımızın heyecanını görmek bizleri mutlu ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda gelişimine katkı sunacak çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.