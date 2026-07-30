Keşan'ın eğitim altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri daha hayata geçiyor. 20 Derslikli Anafartalar İlkokulu Yapım İşi ihalesinin tamamlandığı bildirildi.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - İlçede eğitim alanındaki fiziki kapasiteyi artıracak proje kapsamında inşa edilecek yeni okulun, öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Keşan'ın eğitim altyapısının daha da güçlenmesi bekleniyor.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda eğitimin geleceğin en güçlü temeli olarak görüldüğünü belirterek, çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlayacak yatırımların önemine dikkat çekti.

Açıklamada, projenin Keşan'a kazandırılmasında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ile emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

20 derslikli Anafartalar İlkokulu'nun tamamlanmasının ardından Keşan'daki öğrencilere daha çağdaş ve donanımlı eğitim imkânı sunması bekleniyor.