Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, inşaat çalışmalarının devam ettiği Dülük-OSB Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP (İGFA) - Kent merkezi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak, ulaşım süresi 45 dakikadan 10 dakikaya düşürülecek Dülük-OSB Tüneli'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) iş birliğiyle yürütülen projede çalışmalarda son durum hakkında Başkan Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu teknik ekipten bilgi aldı.

Sanayi, ticaret ve lojistik açısından stratejik öneme sahip Dülük-Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Tüneli ve bağlantı yollarını kapsayan projede 3 bin 800 metre uzunluğunda, çift tüplü ve üç şeritli iki tünelin inşa ediliyor. Toplamda 8 bin 315 metre uzunluğa sahip olacak yol, Dülük Kavşağı'ndan başlayarak OSB içindeki ana arterlere ve TAG Otoyolu'na bağlanacak. İki yönde üçer şeritli olarak planlanan güzergah hem şehir içi trafiğe hem de lojistik ulaşıma hizmet verecek.

TÜNELİN GİRİŞLERİNDE MARMARAY ÖRNEĞİ!

Ziyaret ve incelemeler sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, yapılan revizyon projesi ile tüneli daha da uzatarak girişi İstanbul'da bulunan ve iki kıtayı denizin altından bağlayan Marmaray'ın girişi gibi oluşturduklarını ifade etti.

ŞAHİN: ŞU AN TAM YOLUN ORTASINDAYIZ

Açıklamasında Başkan Fatma Şahin, tünel inşasının yüksek teknoloji, yüksek mühendislik ile yürütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

'Gerçekten işi bilince, işi bilenlere teslim edince bir yılda buraya geldik. Şu an tam yolun ortasındayız. Ben de her gelişte daha da büyük bir heyecan duyuyorum. Şimdi iki tane üç şeritli tünelin yaya geçişinde araç geçişine geçişmiş durumdayız. Bir revizyon projesiyle de daha da uzatarak Marmaray'ın girişi gibi olacak şekilde bir revizyon projesi de yaptık. En büyük muradım OSB'den geçen 300 bin kardeşimizin dönüp durmadan on dakika içerisinde kendi çalıştığı iş yerine ulaşacak şekilde kırk beş dakikalık yolu on dakikaya düşürmek. İşçilerimizin rızasını almak, iş dünyamızı rahatlatmak, onların rekabet etme gücünü artırmak ve günün sonunda bu işinde altından kalkmak istiyoruz.

KARINCALAR GİBİ ÇALIŞIP DEV ESERLER ÇIKARAN BİR TAKIMIN PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

Konuşmasının devamında emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Çok büyük iş. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler çıkaran bir takımın parçası olmaktan çok mutluyuz. Yolları kısaltıyoruz, 'Yol medeniyettir' diyoruz. Umudumuz bir yıl sonra saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı bu tünelden geçirip bize güvenmesinin, bu makamı bize verdiği zaman neleri yapabildiğimiz göstermemiz açısından çok önemli bir eser.'

GÜL: BUGÜN BİR MÜHENDİSLİK HARİKASIYLA BÜYÜK BİR HİZMETLE KARŞINIZDAYIZ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ise yaptığı açıklamada projenin çok büyük bir gurur verici tablo olduğunu aktararak şöyle konuştu:

'Bugün bir mühendislik harikasıyla büyük bir hizmetle karşınızdayız. Şu anda OSB Tüneli yani Gaziantep için çok önemli bir projeyi yerinde inceliyoruz. İlk gün burada tüneli delmeye başlamamızdan itibaren bir yıl oldu. 3 bin 500 metreyi aşacak bir tünel. Gaziantepimiz, bütün Türkiye, OSB, çalışanımız, işçimiz, emekçimiz daha az mesafeyle daha çevreci bir anlayışla daha konforlu bir şekilde buradan seyahat edecekler. Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza emeği geçen müteahhit firmaya ve çalışanlara, Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güçlü destekleri için, OSB'mize, tüm Gaziantepimize teşekkür ediyorum.'