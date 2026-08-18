Bursa Nilüfer Belediyesi ve ÇEKÜDER ortaklığıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali, bu yıl 10'uncu kez kapılarını beyaz perdeye açıyor. Sempozyumla açılışı yapılacak festival; film gösterimleri, söyleşiler, konserler gibi farklı etkinliklerle dolu dolu geçecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) ortaklığıyla gerçekleştirilecek Çalı Köy Filmleri Festivali'nin bilgilendirme toplantısı, programın da yapılacağı Çalı Futbol Sahası'nda düzenlendi. ,

20 Ağustos Perşembe günü Pancar Deposu'ndaki Sinema Sempozyumu ile başlayacak olan festival, 21-22- 23 Ağustos tarihlerinde Çalı Futbol Sahası'nda sinemaseverleri doğa, kamp deneyimi ve sanatla buluşturacak.

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Çalı'nın çok kıymetli bir mahalle olduğunu belirterek, festivalin çıkış noktasındaki tarihi mirasa vurgu yaptı.

Başkan Şadi Özdemir, 'Köy Filmleri Festivali, 10 yıldan beri yapılıyor. Burada yapılmasının ana nedeni de 1935 yılında çekilen 'Aysel Bataklı Damın Kızı' filminin bu köyde çekilmiş olmasıdır. O film çekilirken köyde elektrik bile yoktu ama çok iyi isimlerle hazırlanmış bir film ortaya kondu.

Nâzım Hikmet'in senaryosuna katkısı olan, Muhsin Ertuğrul'un yönettiği, Cemal Reşit Rey'in müziklerini yaptığı ve Cahide Sonku'nun da ilk başrolüyle yıldızlaştığı film budur. Daha da keyiflisi, filmdeki figüranlar bu köyde yaşayanlardı. Cumhuriyet'in yeni kurulduğu, elektriğin dahi olmadığı o dönemde köylülerimizin filmlerde rol alması çok kıymetli. Biz Cumhuriyet açısından da bunu çok kıymetli buluyor, farkındalığı artırmak için her yıl bu organizasyonu tekrarlıyoruz. Gençlerimizi çadırlarını kurup burada kalmaya, tüm Bursa halkını da desteğe davet ediyoruz' diye konuştu.

ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin ise festivalin 1935'ten gelen bir mirası yaşatma çabası olduğunu ifade etti. Sakin, 'O yıl Çalı'da yaşayan vatandaşlar evlerini film platosuna açmış. Bu miras bugün Çalı'daki çocuklara Aysel ya da Ali isimlerinin verilmesiyle, Cahide Sonku'nun canlandırdığı Aysel'in eşarbının Türk sinemasındaki etkisiyle hala devam ediyor. Tamamen gönüllülük üzerine başladığımız bu festival, ilk yılında Moğolların geldiği ve Cahit Berkay'ın 50-60 kişiye hayatındaki en ilginç konserini verdiği bir şenlik havasındaydı. Bugün ise on binlerce insana ulaşan kocaman bir festival haline geldi' şeklinde konuştu.



Nilüfer Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Nurgül Işık, Ocak ayından bu yana üzerinde çalıştıkları festival programının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Festivalin içeriğinden bahseden Işık, 'Programımıza geçen yıl eklediğimiz Sinema Sempozyumu ile 20 Ağustos Perşembe günü saat 09:30'da Pancar Deposu'nda başlıyoruz. 'Yerelden Ulusala Film Çalışmaları' temalı sempozyumumuza 53 bildiri sunulacak. 21 Ağustos Cuma günü ise festival alanına geçiyoruz. Saat 20:00'de Moğollar konseri ile açılışımızı gerçekleştireceğiz. Ardından saat 21:00'de uzun metrajlı film 'İdea' gösterilecek ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu ile sinema eleştirmeni Mehmet Açar moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirilecek. Festivalimizdeki filmlerin genel teması kırsal ve kasabada geçen filmler' dedi.

KISA FİLM YARIŞMASI

Hafta sonunun da dolu dolu geçeceğini ifade eden Işık, sabah yogaları, Mysia yolları yürüyüşü, foto-kolaj, ses ve tiyatro atölyeleri ile Çalı'da sanat rüzgârının eseceğini duyurdu.

Işık, 2019'da gösterimlerine başlanan ve 2022'de yarışmaya dönüştürülen Kısa Film Yarışması için bu yıl 127 başvuru yapıldığını ve 15 finalistin en iyi belgesel, en iyi kurmaca ve iki jüri özel ödülleri için yarışacağını söyledi.



KAPANIŞ USTA YÖNETMENLE

Festivalin kapanışının 23 Ağustos Pazar günü saat 21:00'de yapılacağını aktaran Işık, yönetmenler Yeşim Ustaoğlu ile Jasmin Selen Heinz'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 'Kuru Taşın Başı' filminin gösterimi ve söyleşisiyle son bulacağını kaydetti.