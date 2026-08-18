Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Antalya ve ilçelerinde kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Elmalı İlçe Hizmet Binası yerleşkesinde hizmete açılan 3 sınıflı 60 öğrenci kapasiteli kreş, yeni dönemde tam kapasite hizmet vermeye hazırlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Antalya'da hizmet kalitesi ile ailelerden büyük ilgi ve talep gören Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevlerine bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Elmalı İlçe Hizmet Binası içerisinde açılan yeni kreş, hizmet vermeye başladı. 60 öğrenci kapasitesine sahip 3 sınıflı yeni kreş 320 metrekarelik alana sahip.

Özel olarak tasarlanan kreşte yemekhane ile birlikte oyun odası da yer alıyor. Çocukların güvenliği ve sağlığı düşünülerek tüm hazırlıkların titizlikle tamamlandığı kreş, 2026-2027 eğitim öğretim yılında tam kapasite ile hizmet verecek.

ÖN KAYITLAR BAŞLADI

Yeni kreş ve kayıtlar ile ilgili bilgi veren Elmalı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi Sorumlusu Defne Çalışır, 'Elmalı kreşimiz 60 öğrenci kapasiteli olup üç sınıfımız bulunmaktadır.

4-6 yaş aralığında öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Yeni dönem için ön kayıt sürecimiz başladı. Kayıt yaptırmak isteyen bilgi almak isteyen tüm vatandaşlarımızı Elmalı kreşimize bekliyoruz' dedi.