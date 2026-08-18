İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen İZBETON toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Yaklaşık 750 çalışanı kapsayan sözleşmede ilk 6 ay için yüzde 16,30 zam yapılırken, sonraki dönemlerde TÜFE'ye ek yüzde 1 refah payı uygulanması kararlaştırıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZBETON AŞ ile TÜRK-İŞ'e bağlı Belediye-İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşıyla tamamlandı.

Yaklaşık 750 çalışanı kapsayan iki yıllık sözleşme, Kültürpark 3 No'lu Hol'de düzenlenen törenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Belediye-İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Musa Bozkurt tarafından imzalandı.

İLK 6 AY YÜZDE 16,30 ZAM

Sözleşmeye göre çalışanların ücretlerine ilk 6 aylık dönemde yüzde 16,30 zam yapılacak. İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemlerde ise ücretler TÜFE artışına ek yüzde 1 refah payı ile artırılacak.

Sözleşmeyle birlikte yemek ve sosyal yardımların yanı sıra sorumluluk zammı, iş güçlüğü primi, iş riski primi ve hakediş primi gibi ek haklarda da iyileştirmeler sağlandı. Gece çalışma zammı da artırıldı.

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çalışanların huzur içerisinde görev yapmasını ve belediye bütçesinin dengeli şekilde yönetilmesini önemsediklerini söyledi.

İZBETON'un özellikle yol çalışmalarında önemli bir görev üstlendiğini belirten Tugay, saha çalışanlarının koşullarının daha da iyileştirilmesi için imkanlar doğrultusunda yeni adımlar atmak istediklerini ifade etti.

Tugay ayrıca, sendikayla varılan mutabakatın üzerine saha çalışanlarının ödemelerinde ilave bir iyileştirme yapılmasını önerdiğini açıkladı.

'ÖNCEKİ KAZANIMLARDAN ÇOK DAHA İYİ'

Belediye-İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Musa Bozkurt ise görüşmelerin yapıcı bir ortamda tamamlandığını belirterek, sözleşmeyle önemli yeni kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Bozkurt, özellikle iş güvenliği, iş kazaları ve çalışanların uzun süredir gündemde olan bazı sorunlarına ilişkin maddelerin sözleşmeye dahil edildiğini belirtti.

Başkan Tugay'ın imza aşamasında saha çalışanlarına yönelik ilave iyileştirme önerisinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini ifade eden Bozkurt, yeni sözleşmenin önceki kazanımlardan daha iyi sonuçlar içerdiğini kaydetti.