Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Keşfedilen Yetenek, Umut Dolu Gelecek' programıyla çocukların yeteneklerini keşfetmek için şehrin dört bir yanına ulaştı. 16 ilçede gerçekleştirilen 19 yetenek taramasında 2 binden fazla çocuğun ilgi ve yetenekleri yerinde keşfedildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Keşfedilen Yetenek, Umut Dolu Gelecek' programıyla 16 ilçede çocukların yeteneklerini yerinde keşfetti. 19 yetenek taramasında 2 binden fazla çocuğa ulaşan ekipler, şehrin en uzak mahallelerine kadar giderek çocuklara farklı alanlarda kendilerini keşfetme fırsatı sundu.

EN UZAK MAHALLELERE KADAR GİTTİLER

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında şehir merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Taraklı Hacıyakup Mahallesi ile 72 kilometre uzaklıktaki Kocaali Açmabaşı Mahallesi gibi şehrin en uzak noktalarındaki çocuklara kadar ulaşıldı.

YETENEKLERİNİ KEŞFETTİLER

Gerçekleştirilen taramalarda çocukların sanatsal, kültürel, sportif, teknolojik ve eğitsel alanlarda deneyim kazanmaları sağlandı. Uygulamalı ve bireysel çalışmalarla çocukların ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanların belirlenmesine yönelik gözlemler yapıldı.

Program sayesind.e çocuklar farklı alanları uygulamalı olarak deneyimlerken, yeteneklerinin erken yaşta fark edilmesi ve ilgi duydukları alanları yakından tanımaları için fırsat buldu.