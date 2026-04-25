Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü, Acıpayam'ın Yazır Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış asbestli boruları yeniliyor. 4,1 milyon TL'lik yatırımla bölge halkı sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu altyapısını modernize etme çalışmaları kapsamında Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi'nde asbestli boruların yenilenmesine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Proje kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan ve su kalitesini olumsuz etkileyen 2 bin 880 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenileniyor.



Yeni nesil ve sürdürülebilir altyapı



Yürütülen çalışmalar kapsamında su kalitesini olumsuz etkileyen asbestli borular modern sistemlerle değiştiriliyor. Toplam 2,8 kilometre uzunluğunda yeni nesil, dayanıklı ve sağlıklı içme suyu boruları döşeniyor. Projeyle, 60 abonenin bağlantısı da yenilenerek vatandaşların kesintisiz ve güvenli içme suyuna erişimi sağlanacak. Toplam 4 milyon 185 bin TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışma, bölgenin içme suyu kalitesini artırarak şehrin su yönetimine önemli katkı sunacak.