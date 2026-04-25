Hafta sonu yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bahar havası yaşanacak. Meteoroloji, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta başta olmak üzere yurdun güney ve doğu kesimlerinde etkili olacak şiddetli yağışlar nedeniyle uyarıda bulundu. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batı kıyıları ile iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğusu ve (Şırnak ve Van dışında) Doğu Anadolu'nun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur ve Isparta ile Antalya'nın batı kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Van dışında bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

VAN 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, yer yer 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.