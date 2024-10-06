'Arabeskin Kraliçesi' Derya Bedavacı, Jolly Joker Bursa'da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçı, performansıyla büyülerken, yoğun ilgi ile karşılaştı.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA.) - Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Derya Bedavacı, Jolly Joker Bursa'da sevenleriyle buluştu.

Bursalılar geceye yoğun bir ilgi gösterirken, mekanı hıncahınç doldurdu.

Duygu yüklü şarkılarıyla yüreklere dokunan Derya Bedavacı; 'Ama Geçecek', 'Deme', 'Tövbe' gibi sıklıkla dinlenilen çalışmalarının performansıyla beğeni topladı. Romantik anların da yaşandığı gecede ilk repertuvarını arabeskin ezgileriyle hazırlayan sanatçı, şarkı aralarında da dinleyicileriyle sık sık sohbet etti.

İki bölümden oluşan konserin ikinci bölümü ise coşku dolu anlara sahne oldu. Ünlü sanatçı, geniş repertuvarı ve tarzıyla dinleyicilerini mest ederken, oyun havalarıyla da sevenlerine hareketli dakikalar sundu. Gece boyunca arabesk şarkılarıyla duygulanan ve eğlenen Bursalılar, unutulmaz anlar yaşarken, sevgilerini de ünlü sanatçıya şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek gösterdi. Derya Bedavacı, gece için Bursalılara çok teşekkür ederek, bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.