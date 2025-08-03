İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen “Birinci Vazifen” mitinginde halka seslendi. Türk milletinin birliğine vurgu yapan Dervişoğlu, “Kurulan ihanet koalisyonuna karşı son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Bu istibdat yıkılacak” dedi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilen “Birinci Vazifen” mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuşmasında Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek, birlik ve mücadele vurgusu yaptı.

“SİZLERLE İFTİHAR EDİYORUM”

Dervişoğlu, “Büyük ailenizsiniz, sizlerle iftihar ediyorum. Başımı bir kere yere eğdirmediniz. Allah şahit olsun, ben de sizin başınızı eğdirmeyeceğim. Son nefesime kadar bu istibdata karşı mücadele edeceğim” dedi.

Bursa’daki orman yangınlarına da değinen Dervişoğlu, “Sadece ormanlar yanmadı, canlar yandı, ruhlar kavruldu. Çaresizlik mi, sahipsizlik mi? Neden bu hallere düştük? Sebebini biliyoruz: Geldiği yeri unutanlar, Türklüğünü unutanlar, milletinden kopanlar bizi bu hale getirdi” diye konuştu.

“İHANET KOALİSYONUNA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE”

Dervişoğlu, “Kurulan ihanet koalisyonu, Türk milletini ayrılık cehenneminde yakmak istiyor. Kandil, İmralı ve diğer ihanet odakları, Türkiye’yi yıkıp başka bir Türkiye kurmak için bir araya geldi. Buna ‘yeni’ diyorlar, ama ihanet aynı, niyetler aynı. Ömür boyu başkanlık için devleti, kimliği, vatanı pazarlık masasına yatırıyorlar” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Çarenin birlikte mücadele olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Her ne yapacaksak beraber yapacağız. Muzaffer olacaksak, beraber olacağız. Yel değirmenlerine mi, zalimlere mi karşı duracağız? Ekmeğimizi çalanlara mı, yoksa bizi ayıranlara mı direneceğiz? Kaderimizi sen yazmazsan, başkaları yazacak. Onlar yazarsa izmihlal, sen yazarsan istiklal olacak” dedi.

“KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET”

Konuşmasında hürriyet ve istiklale vurgu yapan Dervişoğlu, “İstibdat itilmeden yıkılmaz. Hürriyet, hepimizin izzeti nefsidir, şerefidir. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sözleriyle konuşmasını tamamladı.