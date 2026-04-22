İSTANBUL (İGFA) -İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

Cuma gününe kadar aralıklı yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 12-16°C aralığında mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hafta sonu itibari ile havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 20°C'ler civarında yükseleceği öngörülüyor.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 70,39 SEVİYESİNDE

Öte yandan İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 70,39 seviyesinde bulunuyor. Barajlardaki su miktarı 611 milyon metreküp olarak ölçüldü.

AKOM, beklenen kuvvetli yağış nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.