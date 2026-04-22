KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, 'ÇEDES Projesi' (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Etkinliğin konukları Dilovası GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü'nden gelen 25 öğrenci oldu. Geleceğin kimyagerleri, teorik bilgilerini bu kez gönüllülükle birleştirdi. Merkezde eğitim alan özel bireylerle yan yana gelen öğrenciler, birlikte sakız kokulu kolonya üretti. Formüllerin içine sevginin de eklendiği üretim sürecinde hem teknik beceriler paylaşıldı hem de kuşaklar arası sıcak bir bağ kuruldu.

ATÖLYELERDE ORTAK MESAİ

Kolonya üretiminin ardından lise öğrencileri, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin diğer atölyelerine de dahil oldu. Özel bireylerin günlük yaşam becerilerini ve el sanatlarını geliştirdiği bu alanlarda birlikte vakit geçiren gençler, engellerin üretim ve paylaşımla nasıl aşıldığına yerinde tanıklık etti. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı paydaşlığında yürütülen bu buluşma; sadece bir üretim faaliyeti değil, toplumsal farkındalık adına atılmış güçlü bir adım olarak öne çıktı.