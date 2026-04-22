Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağış dolayısıyla Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı çöktü. Sitede park halindeki iki otomobilin hasar aldığı olayda, tedbir amacıyla iki kat tahliye edildi. Can kaybının olmadığı olayla ilgili AFAD ve ekipler incelemelerini sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, istinat duvarı çökmesine yol açtı.

Halitpaşa Mahallesi Dikyamaç Sokak'ta bulunan Tahtalı Park Evleri D Blok'ta yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton duvar, yağışın etkisiyle çöktü.

Büyük gürültüyle yıkılan duvar, sitenin bahçesinde park halinde bulunan iki otomobilde hasara neden oldu.

Olayın ardından binanın iki katındaki daireler tedbir amacıyla tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Hatırlanacağı gibi Halitpaşa Mahallesi'nde daha önce de benzer toprak kaymaları yaşanmış, ekipler bazı noktalar için güvenlik şeritleri ile kontrol altına almıştı.

Son yaşanan olayda ise çöken duvarın bulunduğu alanda toprak ve taş düşmelerinin sürdüğü, çökme riskine karşı ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürdürdüğü bildirildi.