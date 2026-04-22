Tarımda profesyonel destek almak isteyen üreticiler,www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden kolayca başvuru oluşturabiliyor. Yapılan başvuruların ardından belirlenen lokasyonlarda uzman ekipler tarafından saha çalışmaları gerçekleştirilerek yerinde toprak analizi yapılıyor.

Mobil cihazlarla arazide yapılan ölçümler sonucunda, yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan analizlerle elde edilen veriler doğrultusunda, üreticilere özel gübreleme programı hazırlanarak sunuluyor.

İlkbahar dönemi kayıtlarının başlamasıyla birlikte yoğun ilgi gören yerinde toprak analizleri, son iki ayda rekor seviyeye ulaşarak 600 başvuruya ulaştı. 16 ilçenin tamamında doğrudan arazide gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde çiftçiler, toprağın ihtiyaç duyduğu besin değerlerini kısa sürede öğrenme imkânı buluyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde toprak analizi çalışmaları çiftçilerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Son iki ayda 600 başvuruya ulaşan uygulama, rekor seviyeye çıktı.Yapılan analizler sonucunda, yaklaşık 15 dakika içinde toprak yapısına uygun gübreleme programı çiftçilere teslim ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve bilinçli gübre kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü yerinde toprak analizi hizmetiyle çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.

