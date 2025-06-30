Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin doğasever vatandaşlar için düzenlediği haftalık doğa yürüyüşleri bu hafta Göveçlik Altındere parkurunda gerçekleşti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve başladığı günden bu yana yoğun katılımlarla düzenlenen doğa yürüyüşleri, bu hafta Altındere’de, Türkiye Dağcılık Federasyonu yürüyüş lideri eğitmenler eşliğinde düzenlendi.

Katılımcılar, Altındere’nin büyüleyici doğasında yaklaşık 14 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Katılımın her geçen hafta arttığı doğa yürüyüşleri, Denizli halkının şehir stresinden uzaklaşmasını, doğayla yeniden buluşmasını sağlarken aynı zamanda sabah erken saatlerde toplanan doğaseverlere, güvenli ve keyifli bir yürüyüş deneyimi yaşatıyor.

Doğa yürüyüşlerinin her hafta Denizli’nin farklı doğal güzelliklerinde yapılacağı belirtilirken, tüm vatandaşlar bu sağlıklı ve sosyal etkinliğe davet edildi.