Denizli Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gören Açık Hava Sineması Gösterimleri'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyor. 08 Temmuz-01 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte Türk sinemasının en seçkin yapıtları ücretsiz olarak dev ekranda vatandaşlarla buluşacak.

DENİZLİ (İGFA) - 'Sanat Şehri Denizli' vizyonu doğrultusunda kültürel projelere devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, sıcak yaz akşamlarına renk katacak büyük bir etkinliğe daha imza atıyor.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan 'Yaz Sinemaları Etkinliği', nostaljik açık hava sineması kültürünü modern bir organizasyonla şehre geri getiriyor. Etkinlikler, kentin önemli kültür odaklarından biri olan Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



'ORTAK ANILARIMIZI VE SİNEMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Denizli'mizi kültürün, sanatın ve bir arada yaşama sevincinin coşkuyla hissedildiği bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda halkımızın büyük bir teveccüh gösterdiği, adeta bir yaz geleneğine dönüşen Açık Hava Sineması Gösterimleri'nin bu yıl üçüncüsünü başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nun o güzel atmosferinde, Türk sinemasının hafızalarımıza kazınan kıymetli yapıtlarını hep birlikte izleyecek, eski yaz akşamlarının o sıcak dostluğunu ve nostaljisini yeniden canlandıracağız. Paylaştıkça çoğalan güzellikleri yaşamak, açık havada sinema keyfiyle ortak anılar biriktirmek adına yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizi bu güzel etkinliklerimize davet ediyorum' dedi.



GAZOZ VE MISIR EŞLİĞİNDE SİNEMA NOSTALJİSİ



Denizli Büyükşehir Belediyesi, sinemaseverlere tam anlamıyla nostaljik bir sinema gecesi yaşatmak amacıyla etkinlik süresince alanı dolduran vatandaşlara ücretsiz olarak mısır ve gazoz ikramında bulunacak.

08 Temmuz'da 'Bergen' filmiyle perdesini açacak olan Açık Hava Sinema Günleri, 01 Eylül'e kadar dramdan komediye, Yeşilçam klasiklerinden yakın dönem Türk sineması başyapıtlarına kadar uzanan zengin bir seçki sunacak.



ÜCRETSİZ BİLETLER E-BİLET SİSTEMİNDE



Sinemaseverler, belediyenin resmi hizmet adresi olan ebilet.denizli.bel.tr üzerinden diledikleri film için kolayca ücretsiz biletlerini temin edebilecekler. Organizasyon düzeni açısından etkinliklerin 7 yaş ve üzeri izleyicilerin katılımına uygun olduğu belirtildi.