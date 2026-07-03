Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yıl dönümünde yakılarak katledilen 35 can, Karabağlar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Uzundere Sıtkı Kürüm Rekreasyon Alanı'nda bulunan Madımak Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde anma programına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yanı sıra CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve yöneticiler, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, cemevleri, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Madımak'ta yalnızca 35 canın değil, kültürün, kardeşliğin, umudun ve ortak geleceğin hedef alındığını vurguladı. Geçmişin acılarından ders çıkararak çocuklara nefret yerine sevgiyi, ayrıştırma yerine bir arada yaşamayı, barışı, adaleti, demokrasiyi ve umudu bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Kınay, 'Çocuklarımıza karanlık yerine aydınlığı, nefret yerine sevgiyi, barışı, adaleti, demokrasiyi, umudu ve bir arada yaşamayı öğretmek zorundayız. Karabağlar'dan başlayarak bu ülkenin her yerinde içimizde hiç sönmeyen ateşi umutla büyütecek, aydınlık geleceğimizi birlikte kuracağız' dedi.

Başkan Kınay, konuşmasının sonunda kötülüğü değil aydınlığı büyüten ellerin birleşmesini dileyerek, bu sözlerin yalnızca anmalarda değil yaşamın her alanında karşılık bulması gerektiğini ifade etti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Uzundere Cemevi Başkanı İbrahim Özüpek ise konuşmasında Madımak'ta yaşananların insanlık vicdanında derin bir yara olduğunu belirterek, Madımak Oteli'nin bir utanç müzesi olması yönündeki taleplerini yineledi. Özüpek, toplumsal ayrışmaya karşı dayanışmanın ve birlikte yaşamanın önemine dikkat çekti.

Anma programında Grup Kapuz Han, Erkan Çakıllı ve Neriman Uğur dinletileriyle sahne aldı. Uzundere Cemevi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Sivas Yıldızeli Yusufoğlan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Semah Ekibi de semah gösterisi gerçekleştirdi. Program sonunda Başkan Kınay ve katılımcılar, Madımak Anıtı önüne karanfiller bırakarak yakılarak katledilen 35 canı saygı ve özlemle andı.