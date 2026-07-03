Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, turizm kenti İznik'te bir kültür-sanat merkezi bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek ilçeye bir merkez kazandırılması için çalışma yapacaklarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın tüm ilçelerine eşit hizmet götürme politikasıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, ilçe ziyaretlerine İznik ile devam etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de hazır bulundu.

Başkan Vekili Biba, ilk olarak AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Ardından İznik Kaymakamı Arif Karaman'ı makamında ziyaret eden Biba, ilçe hakkında görüş alışverişinde bulundu. Programının devamında Biba, İznik Belediyesi'nde bir değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ilçenin mevcut durumu, öncelikli talepleri ve hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

'KÜLTÜR MERKEZİ OLMAMASI BÜYÜK EKSİKLİK'

İznik'in tarihi ve kültürel zenginliğiyle Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Biba, 'Turizm kenti İznik'te kültür-sanat merkezinin bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu kabul edilebilir bir durum değil. İznik'e hem kültür hem de sosyal alan olarak hizmet edecek bir merkezin kazandırılması gerekir. Bu konuyu önemsiyorum ve gerekli çalışmayı yapacağız' açıklamasında bulundu.

Tarımsal kapasitesi ve potansiyeliyle de İznik'in özel bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Vekili Biba, ilçeye modern bir hal merkezi kazandırılması gerektiğinin altını çizerek 'İznik, kırsal manada da zengin bir ilçemiz. Bünyesinde soğuk hava deposu da bulunan bir hal merkezine ihtiyaç var. Buradaki ürünlerin değer kaybetmesini istemiyoruz. Uzun vadede ihracat da yapılabilmeli. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda da çalışma yürüteceğiz' diye konuştu.

İZNİK SAHİLİ YENİDEN DÜZENLENECEK

İznik sahilini bir bütün olarak ele alacaklarını ve kapsamlı bir sahil düzenleme projesi hazırlayacaklarını ifade eden Biba, 'Çocukların ve gençlerin eğlenip spor yapabileceği alanların yanı sıra insanların keyifle vakit geçirebileceği seyir terasları ile yürüyüş ve yeme-içme alanlarının bulunduğu bir sahil düzenlemesi olmalı. Bunları sahilin genelinde farklı konseptlerde ve farklı bölgelerde yapmalıyız. Ayrıca ilçeye hızlı bir şekilde B Kafe de kazandıracağız' dedi. İznik genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Vekili Biba, yeni bölgelerin de planlamaya dahil edilebileceğini anlattı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. İznik'e daha iyi hizmet edebilmek için Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek çalıştıklarını dile getiren Usta, desteklerinden dolayı Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Toplantının ardından esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Vekili Biba, vatandaşlarla da sohbet ederek düşüncelerini dinledi.