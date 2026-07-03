Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hürriyet Meydanı ve Geçit Mahallesi'nde düzenlenen aşure programlarında vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem ayının manevi atmosferini paylaştı.

BURSA(İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Muharrem ayının manevi iklimini ilçenin dört bir yanında yaşatarak paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan aşure geleneğini sürdürdü. Belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan aşureler, hem damakları tatlandırdı hem de birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdi.

Asırlardır Anadolu kültürünün en önemli geleneklerinden biri olan aşure ikramı kapsamında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Belediye ekipleri tarafından hazırlanan aşureleri kendi elleriyle mahalle sakinlerine dağıtan Başkan Aydın, vatandaşlarla sohbet etti. Muharrem ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaşan vatandaşlar, ikram edilen aşureleri afiyetle tüketirken samimi görüntüler ortaya çıktı.

DAYANIŞMA VE PAYLAŞIM İKLİMİ

Hürriyet Meydanı'ndaki programın ardından Başkan Aydın, Geçit Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen aşure etkinliğine de katıldı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Aydın, burada da vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaş etkinliğe katılırken, mahallede adeta dayanışma ve paylaşma havası hakim oldu. Etkinlikte vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi.

İçten sohbetlerin gerçekleştiği programlarda vatandaşlar, Muharrem ayının manevi değerlerini yaşatmalarından dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini, birlik ve beraberlik duygularını artırdığını ifade etti.