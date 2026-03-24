Keşanspor, Mardin'de görev yapan öğretmen Efkan Dinç'in çağrısına kayıtsız kalmadı. Sarı-siyahlı kulüp, öğrencilere forma, atkı ve bere gönderdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor, sosyal sorumluluk alanındaki örnek davranışlarına bir yenisini ekledi. Edirne'den Mardin'e uzanan anlamlı destekle, öğrencilerin yüzü güldü.

Aslen Keşanlı olup Mardin'de görev yapan Efkan Dinç'in çağrısı üzerine harekete geçen kulüp, Yeşilli ilçesindeki Dereyanı Ortaokulu öğrencileri için özel bir yardım hazırladı. Sarı-siyahlı formalar, atkılar ve bereler özenle paketlenerek öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, çocukların her zaman yanında oldukları vurgulanarak, 'Kıymetli öğretmenimiz Efkan Dinç'in çağrısına kayıtsız kalmadık. Çocuklarımız için formalarımızı, atkı ve berelerimizi sevgiyle hazırlayıp gönderdik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur' ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan yardım kolilerinde öğrencilerin bedenlerine uygun formaların yanı sıra, kış aylarında kullanılmak üzere atkı ve bereler de bulunuyor. Bu destekle birlikte Keşanspor'un sarı-siyah renkleri Mardin'de de yankı bulurken, iki şehir arasında anlamlı bir dayanışma köprüsü kuruldu.