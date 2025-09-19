Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını Kent Konseyi Başkanı Ali Marım başkanlığında gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler ve çalışma planları ele alındı.

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri, Kent Konseyi bünyesinde Yaşlı Meclisi’nin kurulması oldu. Pamukkale Üniversitesi 3. Yaş Akademisi’nden Prof. Dr. Velittin Kalınkara, meclisin amacı, görevleri ve işleyişine dair bilgilendirme sunumu yaptı. Yeni meclisin, yaşlı bireylerin kent yaşamına daha aktif katılımını hedefleyen bir yapı olması planlanıyor.

ORTAK AKIL İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, toplantının Denizli’nin ortak akılla yönetilmesi ve kent yaşamının her kesimden paydaşla birlikte geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Marım, “Bu tür buluşmalar kentin geleceğine yön verecek projelerin daha güçlü ve katılımcı bir zeminde şekillenmesine katkı sağlayacaktır. Kent konseyimiz sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, akademik çevreler ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte ortak aklı büyütmek için var. Bu birliktelik sayesinde Denizli’nin hem sosyal hem de kültürel gelişimi için sürdürülebilir ve kalıcı adımlar atabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.