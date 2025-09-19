Sigorta sektöründe kritik öneme sahip olan yedek parça tedarik süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapan TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu, 2025 yılı itibarıyla eksperler tarafından yönetilen hasar dosyalarında 60 milyar TL değerinde ve 14,5 milyon adet yedek parçanın tedarik edileceğini öngördü.İSTANBUL (İGFA) - TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu, sigorta sektöründe kritik öneme sahip olan yedek parça tedarik süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Yedek parça tedarik sisteminin sigorta şirketlerine yıllık ortalama yüzde 30’a varan bir maliyet avantajı sağladığını, sadece eksperler aracılığıyla yönetilen dosyaların bile yılda yaklaşık 20 milyar TL tasarruf anlamına geldiğini vurguladı. Bu kazanımın hem sigortacı, hem poliçe prim hesaplamalarına yansıması ile sigortalı açısından vazgeçilmez olduğunun altı çizilirken, mevcut sistemin işleyişinde karşılaşılan sorunlara da önemle dikkat çekildi.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, tedarik sürecinde yaşanan gecikmelerin ve aksaklıkların sadece sigorta eksperlerine ve bürolarına ek iş yükü yaratmakla kalmadığı, aynı zamanda sigortalıların sektöre olan güvenini de zedelediği ifade edildi.

Yanlış veya gecikmeli parça temini, stok ve fiyat güncellemelerindeki aksaklıklar, kargo sürecinde hasar gören ürünler ve yurt dışından temin edilen parçaların bekleme sürelerinin 20 günü aşması gibi örnekler, sürecin sürdürülebilirliğini tehdit eden başlıca unsurlar arasında gösterildi.

TÜSED, bu sorunların iletişim krizlerine yol açtığını, özellikle de sigortacılığın güven ilkesi üzerine kurulu bir hizmet alanı olduğu düşünüldüğünde, sektör için ciddi riskler doğurduğunu hatırlattı. Dernek, sigortalılar, servisler ve sigorta şirketleri arasında doğrudan iletişim kurabilen tek tarafın eksperler olduğuna işaret ederek, sistemdeki sorunların tüm sonuçlarını üstlenmek zorunda kalan eksperlerin giderek taşınamaz bir yük altına girdiğini aktardı. Bu durumun, sigortalılar için de artan bir güvensizlik anlamına geldiği ifade edildi.

TÜSED Yönetim Kurulu, mevcut sorunların çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini de kamuoyu ile paylaştı. Parça kataloglarının sürekli güncel tutulması, sistem entegrasyonlarının hızlandırılması, tedarikçi firmaların şeffaf ve güçlü iletişim kanallarına sahip olması, fiyatların ve stok bilgilerinin gerçek zamanlı olarak aktarılması, lojistik süreçlerin denetim altında tutulması ve teslimat kalitesinin artırılması gerektiği özellikle vurgulandı.