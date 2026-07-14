Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla hazırlanan 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi ziyaretçilere açıldı. Dijital ve etkileşimli uygulamaların yer aldığı merkezde, darbe girişimi gecesi yaşananlar yeni nesillere teknolojinin imkânlarıyla aktarılıyor.

ADANA (İGFA) - Adana Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstasyon Meydanı'nda kurulan 15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi kapılarını ziyaretçilere açtı.

'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla hazırlanan merkezde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananlar dijital teknolojiler aracılığıyla ziyaretçilere aktarılıyor. Merkezde 360 derece gösterimler, dijital projeksiyon uygulamaları, kronolojik hafıza alanı, şehitler koridoru ve yapay zekâ destekli deneyim alanları yer alıyor.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Adana Valisi Mustafa Yavuz da merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Dijital uygulamaları deneyimleyen Yavuz, vatanı, bayrağı ve milletin değerleri uğruna şehit olanları rahmetle andığını, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Vali Yavuz, o gece vatandaşların tanklara ve silahlara rağmen demokrasiye sahip çıktığını belirterek, 'Vatandaşlarımız tankların önüne yattı, kurşunlara göğsünü siper etti ve canını ortaya koydu. Bu, milletimizin kahramanca direnişiydi.' dedi.

15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine vurgu yapan Vali Yavuz, dijital içeriklerin özellikle gençler ve çocukların yaşananları daha iyi anlamasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Merkezin bugünden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını belirten Vali Yavuz, 'Çadırımız hafta sonuna kadar açık olacak. Tüm hemşehrilerimizi, 10 yıl önce yaşananları ve milletimizin ülkesine sahip çıkma iradesini dijital ortamda deneyimlemeye davet ediyoruz.' diye konuştu.