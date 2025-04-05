Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve başladığı 4 Nisan 2024 tarihinden bu yana şehir genelinde önemli projelere imza attı.DENİZLİ (İGFA) - 30 Mart 2024’te yapılan yerel seçimle iş başına gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, geçen bir yılda pek çok önemli proje ve hizmeti gerçekleştirerek, ‘Mutlu insanların şehri Denizli’ vizyonu ile gönülleri kazandı. İlk olarak emeklilere bayram ikramiyesi ve yeni doğum yapan annelere ikramiye sözünü "Horoz Kart" uygulaması ile hayata geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi aracılığıyla bir yılda 400 bin kişilik sıcak yemek dağıtılırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ısınma desteği verildi. Yurttaşlara ev eşyasının yanı sıra mont, yorgan ve soba dağıtımı yapıldı. Evde bakım ve sağlık alanında ihtiyacı olan vatandaşa ulaşıldı, hasta nakil hizmetlerine anında yanıt verildi. Evsiz yurttaşlar için geçici barınma sorununa çare olunurken, engelli bireylere akülü ve tekerlekli sandalye ve beyaz baston gibi destekler verildi. Ayrıca çölyak hastaları için glutensiz gıda desteği sağlanarak sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunuldu.

ÇOCUKLARIMIZA AYDINLIK BİR GELECEK

Eğitime ve çocuklara yönelik projeler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun göreve gelmesinin ardından odak noktalarından biri oldu. Üniversite eğitimini Denizli’de alacak kız öğrenciler için Zübeyde Hanım Kız Konukevi hizmete açılırken, üniversite öğrencilerine ise öğrenim yardımı yapıldı. Dört ayrı mahallede "Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi" hizmete girerken, birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye ve her gün beslenme desteği verildi. Dar gelirli öğrenciler için YKS başvuru ücretinin karşılanması, yenidoğan bebek destek çantası ve 2 yaşa kadar bebek bezi desteğinin yanı sıra kısa bir süre hizmete başlayacak olan Aile Taksi uygulaması da Denizlililerin hizmetine sunuldu. Ayrıca öğrencilere ücretsiz sinema, yemek ve kültürel etkinlik imkanı sağlandı.