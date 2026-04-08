Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi, 9 haneyle başladığı hizmet yolculuğunda 2 yılda 900 haneye ulaştı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her gün yaklaşık 1.500 sıcak yemek ulaştıran aşevi, sosyal belediyeciliğin güçlü örneklerinden biri oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Aşevi hizmeti, kısa sürede büyük bir sosyal dayanışma modeline dönüştü.

Yaşlı, hasta, engelli ve ekonomik durumu yetersiz vatandaşların sofralarını boş bırakmayan aşevi, 2 yıl gibi kısa bir sürede hizmet kapasitesini 100 kat artırarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Nisan 2024'te yalnızca 9 hanede 20 kişiye günlük 2 öğün yemek hizmetiyle başlayan uygulama, Ocak 2025 itibarıyla kent merkezinde yaklaşık 400 ailede 600 kişiye ulaştı.

Hizmetin ikinci yılında ise büyüme ivmesini sürdüren aşevi, bugün 900 hanede yaklaşık 1.500 vatandaşın günlük yemek ihtiyacını karşılıyor.



1.500 KİŞİYE GÜNDE 2 ÖĞÜN YEMEK



Bin yıllık imarethane geleneğini modern belediyecilik anlayışıyla buluşturan aşevi, her gün sabahın erken saatlerinde üretime başlıyor. Gıda mühendisleri tarafından hazırlanan dengeli ve sağlıklı menüler, özel araçlarla vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.

Aşevi hizmetinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, ALO 153 hattı veya 0 539 668 80 35 numaralı telefon üzerinden başvuru yapabiliyor. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat da mümkün.



DENİZLİ'NİN PARASI DENİZLİ HALKINA:



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla kimsenin aç kalmaması için çalıştıklarını belirterek, 'İyilik soframızı her geçen gün büyütüyoruz.

Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde vatandaşımızın yanında olmak bizim en temel sorumluluğumuz. Denizli'nin parasını yine Denizli halkı için harcama sözümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.