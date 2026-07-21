Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek, tarımsal üretimi güçlendirmek ve üreticilerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla başlattığı tütün üreticilerine sera naylonu desteğinde dağıtım programına başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Üreten Şehir Denizli' anlayışıyla kent genelindeki üreticileri desteklemeye ve toprağın bereketine güç katmaya devam ediyor.

Çiftçilerin maliyetlerini düşürmek ve üretim kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Sera Naylonu Desteği Projesi' kapsamında hazırlanan dağıtım programının ilk durağı Kale ilçesi oldu.

Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, DBB Kırsal İşler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, ilçe protokolü ve çok sayıda üretici katıldı.



'ALIN TERİNİ VE ÜRETİMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, 'Bugün Kale'de üreticilerimizle omuz omuza olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarımsal üretimi dirençli kılacak, alın terini koruyacak ve çiftçimizin maliyet yükünü hafifletecek olan bu desteği doğrudan üreticimize ulaştırıyoruz. 'Üreten Şehir Denizli' hedefiyle çıktığımız bu yolda; toprağına sahip çıkan, gece gündüz demeden üreten çiftçimizin her daim yanında olacağız. Toprağa atılan her tohumun, dökülen her damla alın terinin arkasında olacağız. Üreticimiz ürettikçe, toprağımız işlendikçe Denizli büyüyecek; çünkü biliyoruz ki üreten kazanırsa, tüm Denizli kazanır' dedi.



KALE BELEDİYE BAŞKANI ERKAN HAYLA'DAN TEŞEKKÜR



Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu desteğin ilçe tarımı ve üreticiler için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, 'Büyükşehir Belediyemizin üreticilerimize sağladığı bu destek, ilçe tarımımız ve çiftçilerimiz için hem ekonomik olarak hem de moral anlamında çok kıymetli bir adım olmuştur. Zorlu üretim şartlarında çiftçimizin yanında duran, alın terine sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na ve emeği geçen herkese tüm Kaleli üreticilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından üreticilere sera naylonları takdim edildi. Kale'deki 485 üreticiye iklim koşullarına dayanıklı yüksek kaliteli sera naylonlarının teslimatı gerçekleştirildi.



DAĞITIM PROGRAMI HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, belirlenen takvim doğrultusunda sera naylonlarını üreticilere ulaştırmaya devam edecek. Dağıtım programı kapsamında, 22 Temmuz Çarşamba günü Beyağaç'ta 519 adet, 23 Temmuz Perşembe günü Güney'de 165 ve Buldan'da 344 adet sera naylonu hak sahiplerine ulaştırılacak. 24 Temmuz Cuma günü ise Tavas'ta 226 adet ve Acıpayam'da 165 adet sera naylonunun teslimatı yapılarak yüzlerce üreticiye destek sağlanmış olacak.



KALİTELİ VE DAYANIKLI MALZEME DESTEĞİ



Proje kapsamında hak kazanan üreticilere; 8 metre eninde, 30 metre boyunda (240 m²) ve zorlu iklim koşullarına karşı 36 ay dayanıklılık garantisi sunan yüksek kaliteli, uzun ömürlü sera naylonları teslim ediliyor. Dağıtılan bu modern malzemeler sayesinde üreticilerin ürün kalitesinin artırılması ve iklim şartlarından kaynaklanan zararların en aza indirilmesi hedefleniyor.