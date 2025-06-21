Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Bir Gün Bir Film Bir Kitap" projesi kapsamında 4 okuldan 500 öğrenciyi sinema ile buluşturdu. Başkan Çavuşoğlu’nun da katıldığı etkinlikte öğrenciler "Sihirli Annem" filmini izleyerek keyifli dakikalar geçirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da katılarak öğrencilerle birlikte sinema salonuna girdi, filmi onlarla birlikte izledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çavuşoğlu, sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Etkinlik kapsamında Hasan Er Ortaokulu, Münevver Nafiz Dirlik Ortaokulu, Esentepe Ortaokulu ve İbrahim Cin Ortaokulu’ndan toplam 500 öğrenci ve 19 öğretmen yer aldı. Film gösteriminin ardından öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağırlanarak öğle yemeği ikram edildi. Yemek sonrası öğrencilere Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap hediye edilirken, etkinlik süresince mobil ikram aracıyla şerbet ve su ikramı da yapıldı.

"Çocuklarımızın sevinci her şeye değer"

Öğrencilerin yaşadığı mutluluğun her şeye değer olduğunu vurgulayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, etkinlikle ilgili şunları söyledi, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için sosyal, kültürel ve eğitsel projeler üretmeye devam ediyoruz. 'Bir Gün Bir Film Bir Kitap' projesi ile yavrularımızı sinema ile buluşturduk, onlara kitap hediyemizi sunduk, birlikte keyifli bir gün geçirdik. 4 okulumuzdan 500 evladımızla dolu dolu bir etkinlik oldu. Onların gözlerindeki heyecan, sevinç ve mutluluk bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz.”