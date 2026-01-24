Araştırmacı gazeteciliğin simge isimlerinden Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Nebil Özgentürk'ün belgeseli ve Uğur Mumcu'nun sevdiği ezgilerin yer aldığı duygu yüklü gecede Başkan Çavuşoğlu, 'Kalemini bükmeyenlerin mirasıyla yarınları inşa edeceğiz' mesajını verdi.

DENİZLİ (İGFA) - DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, büyükşehir bürokratları ile kentte görev yapan çok sayıda gazeteci, davetli ve vatandaşlar katıldı. Gazeteci, yazar, yapımcı ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün merceğinden, 'Keskin Kalem'in bir ömre sığan mücadelenin hikayesini aktaran ve Uğur Mumcu'nun yaşamından kesitlerin sunulduğu belgesel filmi, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Gecede ayrıca, Uğur Mumcu'ya ithaf edilen şarkılar Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçıları Hakan Eyiden, Emin Mert Boyacıoğlu ve Okan Özkan tarafından seslendirildi. Özel bir repertuvarla sahneye çıkan sanatçıların söylediği eserlere davetliler de eşlik etti.



'Gelecek nesillere ışık oldu'



Gecede konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Uğur Mumcu gibi kalemini bükmeden, kendi ikbali için değil toplumun mutluluğu için ölümü göze alanlar, kendileri için değil başkaları için hayatlarını feda edenler sayesinde bugün bu güzel ülkede birlikte nefes alıyoruz. O, fikirleri ve inançlarıyla gelecek nesillere ışık olmaya devam eden büyük bir yürekti. Sadece düşünceleri nedeniyle aramızdan koparılan tüm değerlerimizi saygıyla anarken; umutlu yarınları hep birlikte, dayanışma içinde inşa edeceğimize söz veriyoruz' dedi.

