Türkiye'nin genç dostu şehirlerinin buluştuğu 'I. Genç Dostu Kentler Yönetişim Zirvesi'nden Denizli'ye ödül geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ihtiyaçlarını merkeze alan ve katılımcılığı teşvik eden çalışmalarıyla 'Genç Dostu Kent: İyi Yönetişim Teşvik Ödülü'ne değer görüldü.

DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliği ve kurumsal desteğiyle; Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ve Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi Tematik Programı kapsamındaki 'Anlamlı ve Kapsayıcı Gençlik Katılımının Geliştirilmesi (Akran)' projesi çerçevesinde hazırlanan 'Genç Dostu Belediye Yönetişim Endeksi-Büyükşehirler Araştırması' sonuçları açıklandı.

Araştırma kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, iyi yönetişim uygulamalarıyla öne çıkarak teşvik ödülünün sahibi oldu. Ankara'da gerçekleştirilen zirve ve ödül törenine; sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ödül alan belediyelerin başkanları ve yöneticileri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği yetkilileri katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Gençlik Hizmetleri Şube Müdür Vekili Ümit Öztürk ile Gençlik Hizmetleri Birim Sorumlusu Bilge Naz Sak törende hazır bulundu.



GENÇLERİN AKTİF ROL ALDIĞI MODEL ÖNE ÇIKTI



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüle layık görülmesinde, gençlerin karar alma süreçlerine doğrudan katılımını esas alan çalışmalar etkili oldu.

Bu kapsamda gençlerin yalnızca fikir beyan eden değil; projeleri tasarlayan ve uygulayan aktörler olarak sürece dahil edilmesi, akran ve deneyimsel öğrenme modelleri ile desteklenen çalışmalar dikkat çekti.

Kapsayıcılık ve fırsat eşitliği yaklaşımıyla lise öğrencilerinden üniversite mezunlarına kadar tüm gençlere eğitim, çevre, kariyer ve kişisel gelişim alanlarında eşit imkanlar sunulması da değerlendirmede öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Öte yandan, yürütülen projelerde şeffaflık ilkesinin benimsenmesi, gençlerden alınan geri bildirimlerin yerel politikalara yansıtılması ve gençlik meclisi gibi katılımcı mekanizmaların aktif şekilde işletilmesi, belediyenin iyi yönetişim alanındaki başarısını pekiştirdi.