Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, kadınların meslek edinmesine ve ekonomik hayata katılmasına katkı sunmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de bünyesinde dikiş, dokuma, müzik, aşçılık, cilt bakımı, kuaförlük ve yabancı dil gibi farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verildiği atölye, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de istihdamlarına destek oluyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, KUAFÖR OLARAK MEZUN OLDU

Kadınların ilgi alanlarına göre eğitim alabildiği atölyelerde kimi kursiyerler evden ek gelir elde ederken, kimi kadınlar ise yeni bir meslek sahibi oluyor. Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde eğitim alarak kendi iş yerini açan kadınlardan biri de Havvanur Benli oldu.

2 çocuk annesi olan Benli, Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde verilen ücretsiz kuaförlük eğitimine katılarak, 803 saatlik yoğun eğitim programını başarıyla tamamladı.

Hobi amacıyla başladığı eğitim sürecinde mesleki becerilerini geliştiren Benli, aldığı eğitim sayesinde kuaförlük alanında uzmanlaşarak kendi iş yerini açtı.

Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı Mahallesi'nde kuaför ihtiyacını fark eden Benli, kısa süre önce kendi kuaför salonunu hizmete açtı.

Eğitim aldığı dönemde 2 yaşındaki çocuğunu da atölye bünyesindeki oyun atölyesine bırakarak kurslara katılan Benli, hem kendisi hem de çocuğunun Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlardan faydalandığını ifade etti.

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü bireyler olarak yer almalarına katkı sunan Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi, verdiği eğitimlerle kadınların üretime ve istihdama katılmasına destek olmaya devam edecek.