Denizli Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla karbon ayak izi hesaplama aracını güncelledi. Vatandaşların karbon salımını ölçerek çevreye duyarlı adımlar atmasını amaçlayan bu araç, daha sürdürülebilir bir yaşam için öneriler de sunuyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin güncellediği bu hesaplama aracı, kullanıcıların yaşam tarzlarını analiz ederek karbon salımlarını hesaplamalarına yardımcı oluyor. Ulaşım, enerji tüketimi ve alışveriş gibi günlük alışkanlıkların çevreye etkisini ölçen araç, bireylere karbon salımını azaltmak için pratik öneriler sunuyor.

Daha az enerji tüketimi, toplu taşıma kullanımı ve sürdürülebilir ürün tercihleri gibi önerilerle iklim dostu bir yaşam teşvik ediliyor. Ayrıca uygulama, daha çevre dostu seçimler yapmaları için kullanıcılara öneriler sunuyor.

Karbon ayak izinizi hesaplayın

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları Karbon Ayak İzi hesaplama aracını kullanarak çevreye olan etkilerini ölçmeye ve doğa dostu adımlar atmaya davet ediyor. Araca https://apps.denizli.bel.tr/karbonayakizi/ adresinden ulaşabilirsiniz.