Ünlü şarkıcı Deniz Seki, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı. Leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki, başarılı bir operasyon geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Deniz Seki, dün gece verdiği konserin ardından evinde kedileri ve köpekleriyle ilgilendiği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düşen Seki, çalışma arkadaşlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki, kısa süre içerisinde ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Seki'nin iletişim ekibinden Cemal Günbaş tarafından yapılan açıklamada, bazı haberlerde yer alan sanatçının balkondan düştüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Kazanın ev içerisinde, kaygan zeminde ayağın kayması sonucu meydana geldiği belirtildi. Doktorları tarafından yakından takip edilen Seki'nin bir süre dinleneceği, ardından yeniden sahneye dönmesinin planlandığı ifade edildi.