İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu projesinde çalışmaların durduğu iddialarını yalanlayarak, tünel açma ve istasyon inşaatlarının devam ettiğini, finansman görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu hakkında kamuoyuna yansıyan 'çalışmaların durduğu' yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zorlu ekonomik koşullara ve kamu finansmanındaki daralmaya rağmen projenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, sahada güvenlik çalışmalarının yanı sıra tünel açma makineleri (TBM) ve istasyon inşaatlarının aktif şekilde devam ettiğini bildirdi.

Uluslararası finans kuruluşlarıyla yürütülen kredi süreçlerinin teknik ve mali kriterlere bağlı olarak ilerlediği vurgulanan açıklamada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kullanılan kredi diliminin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Projenin devamını sağlayacak kredi anlaşmalarının belediye tarafından yapıldığı, ancak onay sürecinin Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde beklendiği ve taleplerin henüz karşılık bulmadığı kaydedildi. Yerel yönetimlerin büyük ölçekli yatırımlarının sürdürülebilirliğinde merkezi idarenin iş birliğinin önemine dikkat çekilen açıklamada, mevcut mali düzenlemelerin yalnızca İzmir'e özgü olmadığı, tüm yerel yönetim yatırımlarını etkilediği belirtildi.

Tüm zorluklara rağmen İzmir halkına karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten belediye, açıklamasında, projenin aksamaması için ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla yoğun temasların sürdüğünü vurgulayarak, Buca Metrosu'nun geçici finansal tartışmalara rağmen tamamlanacağını duyurdu.