İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 75 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ve 3,3 milyonun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 638 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde 75 ilde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu paylaştı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda toplam 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 319 şüpheli yakalanırken, bunlardan 638'i tutuklandı, 174 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlara 1.980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gençleri ve toplum sağlığını hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.