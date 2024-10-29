Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), bu yıl yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Galataport İstanbul’da verdiği iki özel konserle kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Galataport İstanbul'da gerçekleşen ücretsiz konserleri 5 binin üstünde kişi izledi.

Konserlerin şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden Prof. Rengim Gökmen üstlendi. 88 yetenekli DÇSO öğrencisinin sahne aldığı muhteşem müzik şöleninde, izleyiciler unutulmaz bir müzik deneyimi yaşadı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu en unutulmaz şekilde yansıtmak amacıyla hazırlanan repertuvarda, Carmen, Ay Gız ve Aman Avcı gibi herkesin aşina olduğu, keyifle eşlik ettiği değerli Türk ve yabancı aryalar yer aldı. Ayrıca, Carlos Gardel’in ünlü tangosu Por Una Cabeza Kadın Kokusu filmiyle hafızalara kazınmış bu özel eser ve yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kilitleyen Kurtuluş dizisinin Muammer Sun imzalı 'Savaş Müziği' de 29 Ekim’de DÇSO tarafından seslendirildi. Orkestra, her yıl olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı’na vurgu yapan önemli marşlara izleyiciler de eşlik etti.

Konserlerin hazırlık süreci de en az kendisi kadar etkileyiciydi. Türkiye genelinde 6 farklı ilde eş zamanlı yapılan provalara, 24 üniversiteden yaklaşık 140 öğrenci katıldı. Bu 6 hafta süren yoğun çalışma dönemine, DÇSO Sanat Kurulu’ndaki 4 şefin yanı sıra 3 yardımcı eğitmen de katkı sağladı.

2006 yılında Doğuş Grubu'nun kurucu desteğiyle faaliyete başlayan DÇSO, klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırma misyonunu başarıyla sürdürüyor.