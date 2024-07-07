Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 16.55'te merkez üssü Datça olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Teröristlerce tuzaklanan evlerde silah ve mühimmat ele geçirildi Teröristlerce tuzaklanan evlerde silah ve mühimmat ele geçirildi

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