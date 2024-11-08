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900 TL'den satışa sunulan 23,33 gram ağırlığındaki bronz hatıra paranın özellikleri ise şöyle

Türk Devletleri Teşkilatı Bronz (Okside) Hatıra Parası, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce satışa sunuldu. ANKARA (İGFA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türk Devletleri Teşkilato Bronz Hatıra parasını e-mağazasından satışa sundu.