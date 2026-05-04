Bursa'nın Yıldırım ilçesinde milli gruru Toprak Aras, Danimarka'nın Esbjerg kentinde düzenlenen Denmark Open ve Denmark Masters Turnuvası'nda üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, spora yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Danimarka'nın Esbjerg kentinde düzenlenen Dünya Dart takviminin prestijli organizasyonlarından Denmark Open ve Denmark Masters turnuvasında Yıldırımlı milli sporcu Toprak Aras büyük başarı elde etti.

Ulusal ve uluslararası arenada bugüne kadar çok önemli dereceler elde eden Toprak Aras, Denmark DK Master WDF U-23 Youth üçüncüsü olarak bir kez daha büyük bir başarı kazandı.

Elde edilen başarıların, spora yapılan yatırımların bir neticesi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporcuların başarılarının kendilerini grurulandırdığını belirterek, 'Sporcumuzu ve kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Yıldırım Belediyesi olarak sporu sadece bir faaliyet değil, aynı zamanda gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu doğrultuda ilçemize kazandırdığımız spor tesisleri, altyapı yatırımları ve spor okullarıyla her branşta gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, Yıldırım'ı sporun merkezi haline getirirken, milli ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcular yetiştirmektir' dedi.