CW Enerji, hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Firma, yeni bir başarıya daha imza atarak Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye listesinde geçtiğimiz yıla göre 82 basamak birden yükselerek 185. sırada yerini aldı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Fortune 500 Türkiye listesinde yer almanın gururunu yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından şirketlerin net satış, ihracat miktarı, brüt katma değer gibi parametrelerin dikkate alınarak değerlendirildiği ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023’ listesinde 177. sırada yer alma başarısı gösteren CW Enerji, yeni bir başarıya daha imza attı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye listesinde geçtiğimiz yıl 267. sırada yer alan firma, bu yıl 82 basamak birden yükselerek 185. sıraya çıkarak farkını ortaya koydu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yerli ve milli üretime büyük önem verdiklerini ve bu çerçevede ülke ekonomisine katkı sağlama amacıyla sürekli kendilerini geliştirerek çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Sarvan, “İSO 500’deki başarımızın ardından Fortune 500 Türkiye listesinde de yerimizi aldık. Satış hacimlerine göre Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500 listesinde yer aldığımız ve yeni bir başarıya daha imza attığımız için mutlu ve gururluyuz. Bu prestijli listeye girerek firmamız Türkiye ekonomisine olan katkısını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu” dedi.

TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Başarı ivmelerini her geçen gün yükselttiklerine dikkat çeken Sarvan, şöyle devam etti: “Fortune 500 Türkiye listesinde yer almamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Bu başarı çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ve müşteri odaklı çalışma stratejimizin bir sonucudur. Elde ettiğimiz tüm başarılarda, ‘en değerli kaynağımız’ olarak gördüğümüz çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın büyük bir emeği söz konusu. Bu nedenle, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve yatırımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor ve onları yürekten kutluyorum. Hep birlikte sürdürülebilir büyüme hedefli çalışmalarımıza devam ederek yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.”