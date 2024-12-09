CW Enerji, hayata geçirdiği güneş enerji santralleri ile firmaların çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Firma Antalya’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 2196.35 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, iş birliği yaptığı firmalara bir yenisini daha ekledi ve Antalya’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2196.35 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, güneş enerji santrallerinin dünyanın dört bir yanında enerji üretiminde oldukça önemli hale geldiğini söyledi. GES’lerin çevre dostu yapıları, ekonomik avantajları ve sürdürülebilirliği ile geleceğin enerji çözümleri arasında ön plana çıktığını ifade eden Yılmaz, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de güneş enerji santralleri doğa dostu yapıları, ekonomik avantajları ve yenilenebilirlik gibi avantajları ile ön plana çıkıyor. Hızla artan güneş enerji santralleri temiz ve yenilenebilir enerjiye geçişin en önemli adımlarından biri olarak enerji ihtiyacımızı karşılamada önemli bir rol oynuyor” dedi.

Güneş enerji santrallerinin yerel enerji üretimini artırarak ülkelerin dışa bağımlılığını da azalttığına dikkat çeken Yılmaz, özellikle fosil yakıtlara bağımlı olan ülkelerin güneş enerjisi sayesinde kendi enerji ihtiyaçlarını daha sürdürülebilir bir şekilde karşılayabildiğini kaydetti.

HIZ KESMEDEN ÇALIŞMALARA DEVAM

Avantajları nedeniyle güneş enerji santrallerine ilginin gün geçtikçe artığını belirten Yılmaz, “Antalya’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da 2196.35 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Bu proje ile firma yılda yaklaşık 1.442.343 kg karbondioksit salınımını önleyecek. Bu miktar 218 adet ağacın yıllık olarak atmosferden uzaklaştırdığı karbondioksit miktarına eşdeğer” diye konuştu.

Bir firmayı daha güneş enerji santrali ile buluşturarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunduklarını ifade eden Yılmaz, hız kesmeden projeler üretmeye devam edeceklerini se sözlerine ekledi.