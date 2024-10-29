Cadde ve meydanların Türk Bayrakları ile donatıldığı Keçiören’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi. Kalaba Kent Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyetin tüm kahramanları saygıyla anıldı.ANKARA (İGFA) - Çelenk sunma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHURİYET VAR OLMA MÜCADELESİDİR

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer, yaptığı konuşmada “Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 101. doğum gününü kutluyoruz. 19 Mayıs 1919’da büyük bir kararlılıkla Samsun’a çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesini verirken bu ülkede çok kanlar döküldü. Bugün ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa, bunu başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimize ve Kurtuluş Savaşı'nda kadın erkek, genç yaşlı demeden mücadele eden herkese borçluyuz. Cumhuriyet var olma mücadelesidir ve bizler de bu varlığı devam ettirme mücadelesinde olacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Bayramımız” dedi.

CUMHURİYETİMİZİ KORUMAK VE İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhuriyet’in önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılını kutlamak üzere Kurtuluş Savaşımızın ilk karargâhı olan Keçiören’imizde bir aradayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının öncülüğünde yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yanmaya devam ediyor. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletimizin özgürlüğüne, hak ve hukukuna sahip çıkma iradesidir. Kurtuluş Savaşı yıllarında her türlü zorluğa karşı direnen atalarımız, milli birlik ve beraberlik ruhuyla bu toprakları vatan yapmıştır. İşte o kararlılık, bugün de bizlere ışık tutarak Keçiören’de, Ankara’da, Türkiye’nin dört bir yanında güçlü bir Türkiye inşa etme azmiyle yolumuzu aydınlatıyor. Bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi korumak ve ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözleriyle konuşmasını tamamladı.