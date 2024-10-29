BURSA (İGFA)- 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet, bugün 101 yaşında. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de iki gündür devam eden organizasyonlarla coşkuyla kutlanırken, o coşku bugün resmi törenlerde de yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İnegöl’de sabah 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde bulunan Kaymakamlık Makamında Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Binbaşı Serdar Akyalı’nın tebrikleri kabulü ile başladı. Tüm ilçe protokolü burada bayramlaştı.

PROTOKOL VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Törenler daha sonra Yeni Belediye Hizmet Binası önünde, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde kurulan tören alanında devam etti. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Binbaşı Serdar Akyalı vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladılar. Coşkunun adeta meydanlara sığmadığı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, 7’den 77’ye her yaştan vatandaş elinde bayrağı ile yerini aldı.

GÖSTERİLER İLGİYLE İZLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Eren Arslan kürsüye çıkarak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından ise günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla tören devam etti. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibinin gösterileri törene renk katarken, Tarihi İnegöl Mehteri de marşlarıyla coşkuya coşku kattı. Törende öğrencilerden oluşan Cumhuriyet Korosu ve Cumhuriyetin 101’inci yılına ithafen 101 öğretmenden oluşan korolar da beğeniyle izlendi ve ayakta alkışlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de tören alanında takdim edildi. Törenlerin finalinde ise öğrenciler, gaziler, STK’lar, emniyet ve jandarma ekiplerinin yaya ve araçlı geçişleri bando takımı eşliğinde yapıldı.