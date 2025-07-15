Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Yılmaz, 15 Temmuz 2016 gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen halkın, darbecilere karşı gösterdiği direnişin tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti. “Hiçbir güç halkın iradesini ezip geçemez” diyen Yılmaz, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Mesajında, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda milli birlik ve demokratik ortamın güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz: ''15Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır…

15Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; darbeci hainleri ve arkalarındaki karanlık odakları lanetliyorum…

Milli birlik ve demokratik ortam içinde; iç cephemizi güçlendirmeye, #15Temmuz kahramanlarının aziz hatırasına sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılını inşa etmeye kararlıyız. '' ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1945014876662808640