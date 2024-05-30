Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İrlanda Başbakanı Simon Harris ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili Norveç Başbakanı Store ve İrlanda Başbakanı Harris ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Norveç ve İrlanda ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşme detaylarına göre, İsrail’in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç’in Filistin’i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını söylerken bu isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü Norveç hükûmetini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda ile yaptığı görüşmede de Filistin’i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti. Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail’i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini söyledi.