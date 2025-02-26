Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Özel'e seslenen Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ana muhalefetin yolsuzluk, hırsızlık ve belediyeleri yağmalama batağına giderek daha fazla saplanırken, kendilerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme mücadelesini verdiklerini söyledi.

''Pazar günkü 8. Olağan Büyük Kongremizi müteakip ilk Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. AK Parti siyasetinde her kongre yasal bir zorunluluğun ifasının ötesinde anlam ve öneme sahiptir. Bizim her kongremiz aynı zamanda yeni bir başlangıcı temsil eder. Bütün kongrelerimiz 14 Ağustos 2001'den beri yürüdüğümüz uzun ince yolda yeni bir kilometre taşı oldu. Büyük Kongremiz başta olmak üzere, 8. Olağan Kongre sürecimizin de hem siyasette hem de Türkiye'nin önünde yeni kapıları açtığını zamanla daha net bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki dönem, Allah'ın izniyle partimiz, ittifakımız, iktidarımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır.'' diye konuştu.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

''Bahçeli'nin kongremize gönderdiği içinde önemli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.'' dedi.

"SADECE TAKVİYE OLUR"

AK Parti'de tasfiye olmaz sadece takviye olur. Bizde yenilenme olur, tazelenme olur, kan değişimi olur. AK Parti 85 milyonun tamamının partisidir. Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin karşısına çıkıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarına yönelik sözlerine "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir, haddini bileceksin!" dedi. "Orduya laf atmak sana yakışmaz." diyen Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanların CHP Genel Başkanı'na dava açacağını da sözlerine ekledi.

''Ramazan-ı Şerif'in bölgemiz başta olmak üzere dünyanın tamamı için barışa, huzura, adalete, güvenlik ve istikrara giden yolun açılmasına vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum'' diyen Erdoğan ''Vefatının 14. seneye devriyesi olan Milli Görüş hareketinin kurucusu, 54. hükümetin başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad eetti.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1894736800813387916