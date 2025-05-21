Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Orban'la görüşerek Türkiye-Macaristan ilişkilerini ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik sürecini ve Ukrayna-Rusya savaşına yönelik barış çabalarını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi için gittiği Macaristan’da kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan iki liderin görüşmesine ilişkin açıklamada, görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan’ın köklü bağlara sahip olduğunu, iş birliğini her alanda ilerletmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtirken,Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin gözlemci üye Macaristan’da düzenlenmesinin Teşkilat’ın Macaristan’a verdiği önemin göstergesi olduğunu, Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na güç kattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının Avrupa’nın da yararına olduğunu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne güvenlik başta olmak üzere birçok alanda katkılar sağlayabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için gayret gösterdiğini, zaman kaybetmeden ateşkesin sağlanmasının ve barış müzakerelerinin başlamasının gerektiğini ifade etti.