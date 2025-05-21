Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Polonya’da düzenlenen OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı’nda, Türkiye’nin bölgesel kalkınma politikalarını ve Milli Teknoloji Hamlesi’ni anlattı. Bakan Kacır, bölgesel kalkınma politikaların topyekûn kalkınmaya güç katacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı’na katıldı. “Dayanıklı Yerler için Bölgesel Politikanın Güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleşen toplantıda, jeopolitik belirsizlikler ve ticaretteki korumacı eğilimler karşısında bölgesel kalkınma politikalarının önemi ele alındı.

Bakan Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada, rekabet gücü, ekonomik ve sosyal uyum, inovasyon, beceri geliştirme ve sürdürülebilirlik odaklı politikaların gerekliliğini vurguladı.

Türkiye’nin üretim ve teknoloji geliştirmede önemli bir merkez haline geldiğini belirten Bakan Kacır, bu başarının girişimcilik, KOBİ’ler, insan kaynağı ve inovasyon destekleriyle sağlandığını ifade etti.

OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısını “Dayanıklı Yerler için Bölgesel Politikanın Güçlendirilmesi” temasıyla Polonya’da gerçekleştirdik. Jeopolitik belirsizliklerin ve ticarette korumacı eğilimlerin arttığı bir dönemde, bu zorlukların üstesinden gelmede… pic.twitter.com/aO9p4NQyb4— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 21, 2025

MİLLİ TEKNOLOJİ VE YEREL KALKINMA HAMLESİ

Temaslarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulnan Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile Yerel Kalkınma Hamlesi’nin uyum içinde tasarlandığını, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleriyle tüm şehirlerde topyekûn kalkınma hedeflendiğini kaydetti. Dönüşüm programları ve bölge eylem planlarıyla her bölgenin inovasyon öncüsü olduğu, değer ürettiği ve refahtan pay aldığı bir gelecek inşa edildiğini vurguladı.

Bakan Kacır, Portekiz, Çekya, Bulgaristan ve Slovenya’dan mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, yerel kalkınma, akıllı şehirler, yeşil ve dijital dönüşüm konularında iş birliklerini değerlendirdi.