Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Hatay’ın ana vatana katılımının 86. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajlarda, bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını andı ve millet iradesinin önemini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz’da Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü ve Hatay’ın ana vatana katılımının 86. yıl dönümü münasebetiyle iki ayrı mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki mesajında da Türk milletinin bağımsızlık azmini ve birlik ruhunu öne çıkararak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını rahmetle andı.

ERZURUM KONGRESİ: CUMHURİYET’İN TEMEL TAŞI

Erzurum Kongresi’nin yıl dönümüne ilişkin mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin, milletimizin özgürlük yolundaki kararlılığını dünyaya duyuran ve Cumhuriyet’e uzanan yolda temel taşlardan biri olduğunu belirtti. Bölgesel olarak planlanan kongrenin, “Manda ve himaye kabul olunamaz” ilkesiyle ulusal bir karaktere büründüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kongrede ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık, bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, Türkiye Yüzyılı hedefimize ilerleyişimizin en büyük gücüdür” dedi.

HATAY’IN ANA VATANA KATILIMI: MİLLET İRADESİNİN ZAFERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın ana vatana katılımının 86. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajında ise, Hatay’ın köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal’in, Hatay’ın katılımını bir toprak meselesinden öte, bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün gereği olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hatay halkının 29 Haziran 1939’da kendi iradesiyle verdiği kararla, 23 Temmuz 1939’da ana vatana kavuşması, millet iradesinin ve sabırlı diplomasinin zaferidir” dedi.

Her iki mesajında da millet iradesine ve birlik ruhuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi olayların Türkiye’nin geleceğine ilham vermeye devam ettiğini vurguladı.