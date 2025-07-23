Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından Turgutalp Mahallesi’nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında örnek daire tanıtımı gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, söz konusu çalışmaları vatandaşa rağmen değil, vatandaşın rızasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da “Afetlere Karşı Dirençli Şehirler” hedefiyle yola çıkan İnegöl Belediyesi, şehrin ilk kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi’nde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Barbaros Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi ve Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nin kesişim noktasında yer alan 15.3 hektarlık alanda hayata geçirilen projede, hak sahiplerinin tamamında ortalama yüzde 95’inin onayıyla başlamıştı. İlk etap yıkımları tamamlanan projede zemin etüdü çalışmaları ise Hacettepe Üniversitesi’nden akademisyenler eşliğinde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi'nin garantörlüğünde sürdürülen proje kapsamında, ilk örnek daire düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve yüklenici firma temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada proje hakkında bilgiler veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Kentsel dönüşüm örnek daire tamamlandı. Bunu yerinde görmek için geldik. Uzun süredir devam eden çalışmalarımız artık ete kemiğe bürünmeye başladı. Ben bizlere güvenen, inanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“ZEMİN ETÜDÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE YAPILDI”

Başkan Alper Taban, hastanenin hemen yanındaki hak sahiplerinin yüzde yüz onay verdiği ilk etapta zemin çalışmalarının bilimsel temele dayandırıldığını belirterek, “Hacettepe Üniversitesi’ni çalışmaya dahil ettik. Gerek yüklenici firma gerekse çalışma arkadaşlarım, son derece sağlam, yaşanılabilir, depreme dayanıklı ve mevsim şartlarına uygun yapılar oluşturmak için hazırlıklarını yaptı. Vatandaşlarımızın onayıyla da süreç başlamış oldu” ifadelerini kullandı.

“ZEMİN İYİLEŞTİRMENİN ARDINDAN İNŞAAT BAŞLAYACAK”

Proje alanında zemin iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Taban, “Bu çalışmaların ardından hemen inşaat süreci başlayacak. Bir yandan birinci etap devam ederken, ikinci ve üçüncü etaplara ilişkin vatandaşlarımıza yazılı bildirimlerimizi yaptık. Ağustos ayı sonunda bu alanların boşaltılmasıyla birlikte söküm, yıkım ve temel çalışmalarına başlanacak” dedi. Kentsel dönüşüm sürecinin planlı şekilde ilerleyeceğini vurgulayan Başkan Taban, “Bir dişlinin çarkları gibi düşünebilirsiniz. Biri devam edip sona yaklaşırken, diğeri başlamış, bir diğeri de başlama aşamasında olacak. Böylece 7 etaplık bir zincirle proje tamamlanmış olacak” dedi.

“VATANDAŞIMIZIN RIZASI ÖNCELİĞİMİZ”

Kentsel dönüşüm sürecinde temel anlayışın "vatandaşa rağmen değil, vatandaşla birlikte" olduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Amacımızı, gerekçelerimizi doğru şekilde anlatarak bu süreci yönetmek bizim sorumluluğumuz. Vatandaşlarımızın Allah korusun bir deprem anında yapıların içinden sağ salim çıkmalarını arzu ediyoruz. Bu da ancak dirençli yapılarla mümkün.” açıklamasında bulundu.

HAK KAYIPLARI OLMADAN DAHA GÜVENLİ YAPILAR

39 tip dairenin olduğu ve 2+1 dairenin örneğini incelediklerini ileten Başkan Alper Taban, “Burada en önemli konu; vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyarak, mevcut yapılarına göre daha modern, daha sağlam, daha güzel konutlar sunmak. Metrekarelerde hiçbir eksilme yok. Süreç tamamlandığında vatandaşlarımız burada yeni hatıralar biriktirecek. İnşallah çalışmalar hayırlısı ile tamamlanır.” dedi.